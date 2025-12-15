Alfa in concerto un solo appuntamento in Sicilia | il 31 luglio al Velodromo di Palermo
Alfa torna dal vivo con un'unica data in Sicilia, il 31 luglio al Velodromo di Palermo. In attesa del nuovo tour nei palazzetti previsto per la fine del 2026, l'artista si prepara a portare la sua musica in concerto in diverse città italiane durante l'estate.
ALFA - il filo rosso (Live @ Unipol Forum, Milano)
Stadio Moretti, Alfa in concerto - Allo stadio comunale Alfiero Moretti tornano i grandi eventi: il 15 agosto 2026 arriva il concerto di Alfa che ha scelto Cesenatico come tappa del suo tour nazionale proprio il giorno di ferragosto, i ... livingcesenatico.it
Radio Roma. . Concerto a Roma: alfa si tatua il numero dei fan incontrati nel tour europeo Durante il suo recente concerto a Roma, il cantautore Alfa ha compiuto un gesto sorprendente e altamente simbolico: si è fatto tatuare il numero 192.463 sul bracci - facebook.com facebook