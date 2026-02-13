Under Over | Sabato di gol in Europa | Bayern Real e le grandi di FA Cup

Il Bayern Monaco segna cinque gol in casa contro il Leverkusen, confermando la sua superiorità nel campionato tedesco, mentre il Real Madrid sbanca il campo del Valencia con una doppietta di Benzema, dimostrando di essere in forma. La FA Cup invece offre emozioni con il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea, terminato 3-3 dopo una rimonta incredibile dei Blues nel secondo tempo.

Il sabato del 14 febbraio 2026 si preannuncia come una delle giornate più spettacolari della stagione europea, con i grandi attacchi del continente pronti a prendersi la scena. Mentre l'Italia si ferma per il derby d'Italia, i principali stadi d'Europa aprono le porte a sfide che promettono un alto numero di marcature, tra la tradizione della FA Cup e le corse al titolo in Bundesliga, La Liga ed Eredivisie. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 14022026 15:30 GERMANIA: Bundesliga SV Werder Brema – Bayern Monaco Over 2,5 14022026 16:00 INGHILTERRA: FA Cup Manchester City – Salford Over 3,5 14022026 20:00 OLANDA: Eredivisie Ajax – Fortuna Sittard Over 1,5 squadra di casa 14022026 20:30 SVIZZERA: Super League BSC Young Boys – Winterthur Over 1,5 squadra di casa 14022026 21:00 INGHILTERRA: FA Cup Liverpool – Brighton and Hove Albion Over 1,5 squadra di casa 14022026 21:00 SPAGNA: La Liga Real Madrid – Real Sociedad Over 1,5 squadra di casa In Inghilterra, il fascino della coppa nazionale regala due incroci ad altissima tensione.

Ecco i pronostici per le principali competizioni di sabato 10 gennaio, tra Serie A, FA Cup, Liga, Bundesliga e Coppa d'Africa.

