Under Over | Sabato di gol in Europa | Bayern Real e le grandi di FA Cup

Da serieagoal.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bayern Monaco segna cinque gol in casa contro il Leverkusen, confermando la sua superiorità nel campionato tedesco, mentre il Real Madrid sbanca il campo del Valencia con una doppietta di Benzema, dimostrando di essere in forma. La FA Cup invece offre emozioni con il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea, terminato 3-3 dopo una rimonta incredibile dei Blues nel secondo tempo.

Il sabato del 14 febbraio 2026 si preannuncia come una delle giornate più spettacolari della stagione europea, con i grandi attacchi del continente pronti a prendersi la scena. Mentre l’Italia si ferma per il derby d’Italia, i principali stadi d’Europa aprono le porte a sfide che promettono un alto numero di marcature, tra la tradizione della FA Cup e le corse al titolo in Bundesliga, La Liga ed Eredivisie. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 14022026 15:30 GERMANIA: Bundesliga  SV Werder Brema – Bayern Monaco  Over 2,5 14022026 16:00 INGHILTERRA: FA Cup  Manchester City – Salford  Over 3,5 14022026 20:00 OLANDA: Eredivisie  Ajax – Fortuna Sittard  Over 1,5 squadra di casa 14022026 20:30 SVIZZERA: Super League  BSC Young Boys – Winterthur  Over 1,5 squadra di casa 14022026 21:00 INGHILTERRA: FA Cup  Liverpool – Brighton and Hove Albion  Over 1,5 squadra di casa 14022026 21:00 SPAGNA: La Liga  Real Madrid – Real Sociedad  Over 1,5 squadra di casa In Inghilterra, il fascino della coppa nazionale regala due incroci ad altissima tensione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

