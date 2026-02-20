La Roma affronta la Cremonese domenica 22 febbraio alle 20:45, con l’obiettivo di consolidare il quarto posto in classifica e raggiungere l’undicesima vittoria casalinga della stagione. I giallorossi vogliono sfruttare il vantaggio del campo di fronte ai propri tifosi, puntando su un attacco più efficace. La squadra di casa si prepara a scendere in campo con determinazione, cercando di portare a casa i punti necessari per mantenere la posizione.

La Roma vuole cogliere l’occasione del turno casalingo con la Cremonese per confermarsi al quarto posto in classifica e ottenere l’11esima vittoria interna stagionale. I lupi, reduci da un pari tutto sommato positivo a Napoli, si stanno giocando concretamente un posto in Champions e non possono sbagliare questo appuntamento sulla carta ampiamente alla loro portata.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Roma-Cremonese (domenica 22 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Napoli-Roma (domenica 15 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.