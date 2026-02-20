Roma-Cremonese domenica 22 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
La Roma affronta la Cremonese domenica 22 febbraio alle 20:45, con l’obiettivo di consolidare il quarto posto in classifica e raggiungere l’undicesima vittoria casalinga della stagione. I giallorossi vogliono sfruttare il vantaggio del campo di fronte ai propri tifosi, puntando su un attacco più efficace. La squadra di casa si prepara a scendere in campo con determinazione, cercando di portare a casa i punti necessari per mantenere la posizione.
La Roma vuole cogliere l’occasione del turno casalingo con la Cremonese per confermarsi al quarto posto in classifica e ottenere l’11esima vittoria interna stagionale. I lupi, reduci da un pari tutto sommato positivo a Napoli, si stanno giocando concretamente un posto in Champions e non possono sbagliare questo appuntamento sulla carta ampiamente alla loro portata.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Napoli-Roma (domenica 15 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dove vedere Roma-Cremonese in TV e streaming; Roma-Cremonese: arbitra Di Bello; Serie A, la presentazione della 26^ giornata: orari, arbitri e squalificati; Dove vedere Roma-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
FLASH | Roma, quando torna Wesley dall’infortunio: il verdetto per la 26^ giornata!Infortunio Wesley - Novità importanti in casa Roma sulle condizioni di Wesley: c'è la decisione per la 26^ giornata! fantamaster.it
Roma-Cremonese: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streamingI giallorossi, messo da parte il pareggio in casa del Napoli, si preparano alla gara dell'Olimpico del 22 febbraio. Ecco tutto quello che c'è da sapere ... ilromanista.eu
Roma-Cremonese - Domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini #ASRoma #RomaCremonese x.com
Cremonese, Luperto: «Roma e Milan nelle prossime Due grandissime squadre, ma nel calcio possono esserci delle sorprese...» #MilanPress - facebook.com facebook