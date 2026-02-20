Rogoredo poliziotto mentì dicendo di aver chiamato i soccorsi

Carmelo Cinturrino, poliziotto di Rogoredo, ha mentito ai colleghi dicendo di aver chiamato i soccorsi, ma in realtà non lo aveva fatto mentre Abderrahim Mansouri giaceva a terra, ferito alla testa. La falsità emerge dal racconto degli altri agenti, che hanno confermato di non aver ricevuto alcuna telefonata di emergenza. L’episodio si è verificato il 28 ottobre, nel boschetto di Rogoredo, dove il giovane era stato aggredito. La vicenda solleva dubbi sulle azioni del poliziotto in quella fase critica.

Carmelo Cinturrino, il poliziotto indagato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo, avrebbe mentito ai propri colleghi dicendogli di aver già chiamato i soccorsi, contrariamente al vero, mentre il 28enne era a terra agonizzante dopo essere stato colpito alla testa. È quanto si apprende in relazione agli interrogatori resi giovedì in Questura a Milano dai quattro agenti indagati per favoreggiamento dell'assistente capo del Commissariato Mecenate e per omissione di soccorso per via della telefonata al 118 partita oltre 20 minuti dopo lo sparo letale. I colleghi avrebbero scaricato il 42enne sostenendo di non essere coinvolti nella dinamica dell'omicidio e sostenendo che Cinturrino avrebbe gestito da solo le fasi successive alla sparatoria in cui il presunto pusher è stato colpito da circa 25 metri di distanza.