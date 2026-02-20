Ritorno a Itaca Storia d’amore e di emigrazione | a Lanciano la presentazione del libro di Maria Saveria Borrelli

Maria Saveria Borrelli presenta a Lanciano il suo nuovo libro, intitolato “Ritorno a Itaca, Storia d’amore e di emigrazione”. L’autrice racconta storie di persone che si sono spostate lontano dalla loro terra, affrontando sfide e cambiamenti. La narrazione si focalizza su come il viaggio e il ritorno siano spesso un ciclo continuo, anche quando il percorso sembra non avere una fine. La presentazione si svolge nella sala comunale, attirando un pubblico curioso e interessato.

"Per quelli che gettano passi per le vie del mondo non esiste mai un esito definitivo. Il cammino è sempre circolare, ma non sempre il cerchio è rotondo, soprattutto nelle vicende di emigrazione e d'amore. Così, neanche titolo e sottotitolo, Ritorno a Itaca Storia d'amore e di emigrazione, vestono i panni della casualità. In quella breve frase già respirano tutte le pagine successive". Sono parole tratte dalla prefazione dello scrittore Remo Rapino al libro di Maria Saveria Borrelli "Ritorno a Itaca", che in questo lavoro affronta il tema delicato e complesso dell'emigrazione con una formula nuova che coniuga con efficacia la ricerca e l'approfondimento con la storia vera, romanzata per esigenze di scrittura, di una famiglia che attraversa un pezzo importante della storia d'Italia.

