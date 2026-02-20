Rinosinusite cronica | quando non è solo raffreddore
La rinosinusite cronica si manifesta con sintomi come congestione nasale, naso che cola e perdita di olfatto, spesso scambiati per un semplice raffreddore. La causa principale è un’infiammazione persistente dei seni paranasali, che può durare mesi e peggiorare la qualità di vita. Negli ultimi anni, si registra un aumento dei casi, anche tra i bambini, correlato all’aumento delle allergie. Molti pazienti si rivolgono al medico solo quando i sintomi non migliorano dopo diverse settimane. La diagnosi precisa aiuta a evitare complicanze più serie.
Congestione nasale, naso che cola, alterazione di olfatto e gusto. Potrebbero essere la spia di una rinosinusite cronica, patologia diffusa sia nei bambini sia negli adulti, in aumento negli ultimi anche a causa della maggior diffusione delle malattie allergiche. Ma quali sono le cause e quali le terapie? Ne parliamo con il dottor Giuseppe Aresi, otorinolaringoiatra dell’Unità di Otorinolaringoiatria del Policlinico San Pietro, diretta dal dottor Mario Papalia. Dottor Aresi, che cosa è la rinosinusite?. “Uno stato di infiammazione della mucosa nasale e dei seni paranasali, che può essere o meno associato alla presenza di anomalie anatomiche tra cui deviazione del setto nasale eo a polipi nasali.🔗 Leggi su Bergamonews.it
