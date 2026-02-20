Rimini | 60 imprenditori a confronto sicurezza locali potenziata

A Rimini, un convegno ha riunito oltre sessanta imprenditori, tecnici e consulenti per discutere di sicurezza nei locali pubblici. La causa è l’aumento di episodi di vandalismo e risse notturne nell’area. Durante l’incontro, si sono analizzate soluzioni pratiche come l’installazione di telecamere e la formazione del personale. L’obiettivo è rafforzare i controlli e prevenire incidenti nelle zone più frequentate dai giovani. La città si impegna a migliorare la sicurezza per garantire tranquillità ai cittadini e ai frequentatori.

Rimini alza la guardia: sicurezza nei locali, l'appello a imprenditori e istituzioni. Rimini è al centro di un'ondata di attenzione sulla sicurezza dei locali pubblici, dopo un recente convegno che ha riunito oltre sessanta imprenditori, tecnici e consulenti per discutere misure di prevenzione e protocolli. L'iniziativa, promossa da Confcommercio, Fipe e Silp, mira a evitare il ripetersi di tragedie come quella di Crans-Montana e a rafforzare i controlli, responsabilizzando i gestori. Un'allerta che parte dal basso: il convegno e le nuove responsabilità. L'attenzione sulla sicurezza è massima, con controlli intensificati da parte delle forze dell'ordine e del Nas in tutta la provincia.