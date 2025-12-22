Sono 982 le sanzioni elevate dalla polizia locale di Genova quest'anno per abbandono di rifiuti fuori dagli appositi spazi. Questo dato evidenzia l'impegno delle autorità nel garantire il rispetto delle norme ambientali e la tutela del territorio cittadino. La lotta all'abbandono illecito dei rifiuti rappresenta una priorità per mantenere un ambiente più pulito e sostenibile.

Sono 982 le sanzioni elevate dalla polizia locale di Genova quest'anno per abbandono di rifiuti fuori dagli appositi spazi. Dal 1 gennaio a oggi, le multe sono 377 per abbandono di ingombranti e 605 per abbandono di rifiuti generici. Inoltre, sono state presentate 60 denunce per discariche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Abbandono rifiuti, da inizio anno 982 sanzioni a Genova

