Riconoscimento dello Stato di Palestina la Regione fa pressione sul parlamento
La Regione Toscana ha deciso di fare pressione sul Parlamento per ottenere il riconoscimento dello Stato di Palestina. La causa è la richiesta ufficiale di attivare l’iter legislativo, presentata nei giorni scorsi. La proposta di legge mira a ottenere una decisione rapida, sostenuta anche da alcune associazioni locali. La volontà è di coinvolgere i rappresentanti nazionali per accelerare il processo. La Regione intende promuovere questa iniziativa attraverso incontri con i membri del Parlamento e campagne di sensibilizzazione. La discussione potrebbe aprire una nuova fase nel dibattito politico italiano.
FIRENZE – “Chiederemo al Parlamento che venga attivato l’iter per la messa all’ordine del giorno della nostra proposta di legge per il riconoscimento dello Stato di Palestina ”. Dopo l’approvazione in consiglio regionale, pochi giorni fa, ieri (20 febbraio) il presidente Eugenio Giani e l’assessora alla cultura Cristina Manetti, hanno incontrato l’Imam di Firenze Izzedin Elzir per consegnargli l’atto approvato. “Il passaggio successivo – ha confermato Giani – sarà la consegna all’ambasciatrice della Palestina e la richiesta ai presidenti dei due rami del Parlamento di un appuntamento per far presente che questa delibera attiva un percorso”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Oggi ho consegnato all’Imam di Firenze Izzedin Elzir la proposta di legge approvata dal Consiglio regionale per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Un atto che afferma un principio chiaro: la pace nasce dal dialogo, dal rispetto del diritto internazionale e - facebook.com facebook
