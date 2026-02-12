La Toscana diventa la prima regione italiana a votare per il riconoscimento dello Stato di Palestina. I consiglieri regionali hanno approvato ieri la proposta di legge che chiede al Parlamento di riconoscere ufficialmente lo Stato palestinese. Il presidente Giani ha definito questa decisione «un passo vero e concreto». La votazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla posizione dell’Italia sulla questione palestinese.

FIRENZE – È stata approvata ieri (11 febbraio) dal consiglio regionale della Toscana la proposta di legge al Parlamento sul riconoscimento dello Stato di Palestina. L’atto ha ricevuto 23 voti favorevoli del Partito Democratico, Casa Riformista, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle. I consiglieri di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Gruppo Misto-Futuro Nazionale non hanno partecipato al voto pur rimanendo presenti in aula. La legge, di iniziativa della giunta, è costituita da un unico articolo che recita: “L’Italia riconosce lo Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente entro i confini che si conformino alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Toscana prima regione a votare il riconoscimento dello stato di Palestina. Giani: “Un passo vero e concreto”

