Richiamo di uova per presenza di salmonella sono quelle a guscio bianco | Non consumatele

Il ministero della Salute ha richiamato alcune uova a guscio bianco dopo aver trovato tracce di salmonella. Il motivo è il rischio di infezione alimentare per chi le ha acquistate. Le uova interessate sono state vendute in diversi negozi, ma non sono state ancora identificate tutte le aree di distribuzione. Le autorità invitano i consumatori a non mangiarle e a restituirle nei punti vendita. Chi ha già consumato le uova dovrebbe monitorare eventuali sintomi di infezione. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i clienti.

Il ministero della Salute ha pubblicato l'avviso di un richiamo di alcune uova dal mercato per presenza di salmonella. Si tratta di uova fresche a guscio bianco, che potrebbero contenere microrganismi patogeni. L'avvertenza per i clienti è quella di non consumare il prodotto e riconsegnarlo. Richiamo di uova per salmonella: i lotti interessati Il motivo del richiamo delle uova dal mercato Le avvertenze ai clienti che hanno acquistato le uova Cos'è la salmonella e i sintomi della salmonellosi Richiamo di uova per salmonella: i lotti interessati L'avviso del ministero della Salute reca la data del 19 febbraio.