CECRO – il Centro Europeo di Chirurgia Robotica dell' Obesità fondato dal professor Ralf Senner è oggi un' eccellenza per gli interventi bariatrici

Obesità e automazione: il futuro è in sala operatoria A cavallo tra scienza e fantascienza, l'immagine di un robot che opera un essere umano evoca scenari avveniristici. Eppure, non si tratta più di un'ipotesi tanto remota. La chirurgia robotica, in fatti, è ormai una realtà consolidata, una delle più importanti rivoluzioni medi che del nostro tempo. Precisione millimetrica, minore invasività, recuperi più rapidi, personalizzazione estrema: la macchina non sostituisce il chirurgo, ma lo potenzia. In silenzio, ma con rigo re, questa tecnologia ha preso posto in sala operatoria, rivoluzionando la pratica clinica.

