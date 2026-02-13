Dietro il traffico di droga nello Stretto | retroscena dal rione Cep al ruolo chiave dei fornitori ca

La Procura di Messina ha scoperto come il traffico di droga nello Stretto funzioni grazie a un'operazione che ha smantellato una rete organizzata tra il rione Cep e i fornitori calabresi. Le indagini hanno portato alla luce come i trafficanti utilizzino abitazioni e depositi nel quartiere per nascondere e trasferire sostanze stupefacenti, spesso con il supporto di alcuni spacciatori locali. Un dettaglio importante è che i fornitori calabresi forniscono la droga attraverso rotte segrete, facendo affidamento su complici che conoscono bene il territorio.

Stretto sotto assedio: la rete del narcotraffico tra Messina e Calabria. Un'operazione su larga scala della Procura di Messina ha svelato un sistema di traffico di droga transfrontaliero, con basi nel rione Cep e ramificazioni in Calabria. L'inchiesta, che ha portato a numerosi arresti tra gennaio e febbraio 2026, ha messo in luce un flusso costante di cocaina, hashish e marijuana attraverso lo Stretto di Messina, alimentando le piazze di spaccio siciliane. L'indagine ha individuato figure chiave che operano tra Reggio Calabria, Cinquefrondi e Messina, orchestrando un'attività illecita consolidata nel tempo.