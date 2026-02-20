Riccardo Cocciante festeggia 80 anni | un cuore che batte a ritmo di musica

Riccardo Cocciante compie 80 anni, un traguardo che celebra la sua lunga carriera musicale. La sua vita si intreccia tra le luci di Saigon e le vie di Roma, città in cui ha scritto alcune delle sue canzoni più famose. Durante i festeggiamenti, ha ricordato le esibizioni sul palco di Broadway e i concerti in tutto il mondo. La sua passione per la musica rimane forte, nonostante il tempo trascorso. Ora, si prepara a nuovi progetti artistici che lo vedranno protagonista nei prossimi mesi.

Riccardo Cocciante tra Saigon e Roma: storia di un cantautore sopraffino e cittadino del mondo Il panorama. Il panorama della musica d'autore italiana si ferma oggi per celebrare un compleanno che profuma di poesia e autentica rinascita. Riccardo Cocciante compie 80 anni e sceglie di festeggiare nell'unico modo che conosce: guardando al domani con la fame di un esordiente. Nato a Saigon il 20 febbraio 1946, l'artista lancia proprio in queste ore il singolo "Ho vent'anni con te", un brano manifesto che anticipa l'omonimo album previsto per il 13 marzo. Si tratta di un ritorno discografico atteso da due decenni, un silenzio interrotto per ribadire che la giovinezza, per Cocciante, non è un dato anagrafico ma una purissima condizione dello spirito.

