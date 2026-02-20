Riccardo Cocciante festeggia 80 anni | un cuore che batte a ritmo di musica
Riccardo Cocciante compie 80 anni, un traguardo che celebra la sua lunga carriera musicale. La sua vita si intreccia tra le luci di Saigon e le vie di Roma, città in cui ha scritto alcune delle sue canzoni più famose. Durante i festeggiamenti, ha ricordato le esibizioni sul palco di Broadway e i concerti in tutto il mondo. La sua passione per la musica rimane forte, nonostante il tempo trascorso. Ora, si prepara a nuovi progetti artistici che lo vedranno protagonista nei prossimi mesi.
Riccardo Cocciante tra Saigon e Roma: storia di un cantautore sopraffino e cittadino del mondo Il panorama. Il panorama della musica d’autore italiana si ferma oggi per celebrare un compleanno che profuma di poesia e autentica rinascita. Riccardo Cocciante compie 80 anni e sceglie di festeggiare nell’unico modo che conosce: guardando al domani con la fame di un esordiente. Nato a Saigon il 20 febbraio 1946, l’artista lancia proprio in queste ore il singolo “Ho vent’anni con te”, un brano manifesto che anticipa l’omonimo album previsto per il 13 marzo. Si tratta di un ritorno discografico atteso da due decenni, un silenzio interrotto per ribadire che la giovinezza, per Cocciante, non è un dato anagrafico ma una purissima condizione dello spirito. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Leggi anche: Riccardo Cocciante compie 80 anni e torna con un nuovo album
Leggi anche: Musiche di Riccardo Cocciante e testi che arrivano al cuore: "Notre Dame de Paris" tornerà nei teatri italiani a partire da febbraio 2026Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Riccardo Cocciante compie 80 anni e torna con un nuovo album; Riccardo Cocciante festeggia 80 anni con un nuovo singolo; Riccardo Cocciante compie 80 anni con nuova musica, docufilm e tour; Riccardo Cocciante compie 80 anni: è nato in Vietnam, chi era Margherita (dell'omonima canzone), la moglie con cui sta da più di 50 anni, 7 segreti.
Riccardo Cocciante compie 80 anni: è nato in Vietnam, chi era Margherita (dell'omonima canzone), la moglie con cui sta da più di 50 anni, 7 segretiIl cantautore Riccardo Cocciante oggi festeggia il suo compleanno: è nato a Saigon il 20 febbraio 1946 da padre italiano e madre francese. ?«Io vengo da una famiglia di melomani - raccontava in questa ... corriere.it
Riccardo Cocciante, gli 80 anni di un grande artistaRiccardo Cocciante compie oggi 80 anni. Ripercorrere la sua carriera significa imbattersi in una sterminata lista di gioielli musicali, ma ... spettakolo.it
Riccardo Cocciante compie 80 anni! Un viaggio tra nuova musica, live e il mito di Notre Dame. Dal debutto negli anni Settanta ai capolavori come "Bella senz'anima" e "Margherita", la sua voce ha segnato intere generazioni #ANSA - facebook.com facebook
#ricordiamodomani Riccardo Vincent Cocciante nasce a Saigon, Vietnam,il #20febbraio 1946. È uno dei cantautori più amati,le sue canzoni sono delle stupende poesie e le sue interpretazioni emozionanti. Ha scritto pagine straordinarie della nostra musica. x.com