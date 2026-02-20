Reggio Calabria è una città per tutt?? | torna il laboratorio partecipato

Domani, sabato 21 febbraio alle ore 16, al Polo sanitario di prossimità di Arghillà, torna il laboratorio partecipato “Reggio Calabria è una città per tutt??”, promosso dal Percorso cittadino sulla Parità di Genere – Reggio per tutt? e ospitato dal Centro Antiviolenza Angela Morabito e dal Progetto F.A.T.A. Il laboratorio si svilupperà in due momenti, secondo un format già proposto il 29 novembre a Reggio centro e il 17 gennaio a Cataforio: il primo ruoterà attorno alla domanda “Reggio è una città per tutt??”, mentre il secondo sarà dedicato a riflettere insieme su come affrontiamo e come parliamo delle questioni di genere.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

