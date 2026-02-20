Reggio Calabria è una città per tutt?? | torna il laboratorio partecipato
Domani, sabato 21 febbraio alle ore 16, al Polo sanitario di prossimità di Arghillà, torna il laboratorio partecipato “Reggio Calabria è una città per tutt??”, promosso dal Percorso cittadino sulla Parità di Genere – Reggio per tutt? e ospitato dal Centro Antiviolenza Angela Morabito e dal Progetto F.A.T.A. Il laboratorio si svilupperà in due momenti, secondo un format già proposto il 29 novembre a Reggio centro e il 17 gennaio a Cataforio: il primo ruoterà attorno alla domanda “Reggio è una città per tutt??”, mentre il secondo sarà dedicato a riflettere insieme su come affrontiamo e come parliamo delle questioni di genere.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio Calabria brilla ai Campionati della Cucina Italiana 2026: gli chef reggini vincono l’argentoUna gara non è solo tecnica. È cuore, tensione, silenzi che pesano e abbracci che liberano. Anche quest’anno siamo saliti su quel palco con la consapevolezza che confermarsi è la sfida più difficile. strettoweb.com
Reggio, al Righi-Boccioni-Fermi l’apprendistato di primo livello è una realtà. Cama: siamo i primi in CalabriaInnovazione didattica, occupabilità immediata e sinergia con il territorio: il Polo Tecnico Professionale Righi-Boccioni-Fermi di Reggio Calabria è stata la prima scuola della Calabria ad avviare l’ ... strettoweb.com
Reggio Calabria. “Dopo Falcone e Borsellino ne è uscito fuori un altro”. “Nicola Gratteri”. “Il peggiore che abbiamo”. “È ancora vivo o morto”. “No è ancora vivo”. È così che la ’ndrangheta parla del procuratore di Napoli, il magistrato che negli ultimi giorni è fi - facebook.com facebook
L’Università Mediterranea di Reggio Calabria si “Illumina di Meno”. Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, che richiama l’attenzione sull’importanza della riduzione dei consumi energetici e sull’impegno concreto verso la decarbonizzazione x.com