Referendum | Mantovano ' sconcerta chi dice che con riforma Polizia può uccidere innocenti'

Il referendum ha provocato molte reazioni, tra cui quella di Mantovano, che ha criticato chi afferma che la riforma della Polizia potrebbe portare all’uccisione di innocenti. La sua dichiarazione arriva dopo che alcuni avvocati e attivisti hanno espresso preoccupazioni sulla possibile escalation della violenza. Mantovano ha insistito sul fatto che le nuove norme non cambiano le regole di intervento, ma alcuni oppositori temono che possano essere interpretate in modo più permissivo. La discussione prosegue con toni accesi.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "In una competizione fisiologicamente divisiva, sì da una parte no dall'altra, quindi non ci sono 50 sfumature in mezzo da ricercare, è fisiologico che ci sia una certa radicalizzazione della propaganda, ma nella propaganda dei partiti politici. Quello che invece sconcerta è che i toni più estremi vengano espressi non dai partiti delle oppposizioni, che semmai vanno a ruota, ma da esponenti della magistratura associata e non solo, perché nessuno è mai arrivato a dire, se non un magistrato che peraltro è segretario dell'Anm, che se passa la riforma la Polizia potrà uccidere gli innocenti in Italia come a Minneapolis".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum: Mantovano, 'sconcerta chi dice che con riforma Polizia può uccidere innocenti' Leggi anche: Eustace dice che il Derby avrebbe dovuto uccidere lo Sheffield mercoledì prima con una vittoria per 3-0 Leggi anche: Referendum: Bonaccini, 'riforma non tocca problemi giustizia, lo dice Nordio' Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Strategia Meloni-Fazzolari-Mantovano: attaccare i giudici senza nominare il referendumUna girandola di incontri tra la premier, la sorella Arianna, capa della segreteria politica di FdI e i due sottosegretari a Palazzo Chigi ha definito come ... huffingtonpost.it Meloni: Il premierato sconcerta chi esercitava gestione pura del comando, altro che pieni poteriIl premierato può assicurare a questa nazione alcune cose che sono imprescindibili per avere una democrazia compiuta. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite dell’assemblea di Noi ... repubblica.it Strategia Meloni-Fazzolari-Mantovano: attaccare i giudici senza nominare il referendum x.com Rossa perpendicolare. . Gli scontri di Torino diventano il pretesto per criminalizzare il no al referendum. E soprattutto per criminalizzare chi vuole votare no. #Akatasuna #Scontri #sciacallaggio #Referendum #GiustoDireNO #AlfredoMantovano #AlessandroSa - facebook.com facebook