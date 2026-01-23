Referendum | Bonaccini ' riforma non tocca problemi giustizia lo dice Nordio'

Il ministro Nordio ha affermato che la riforma in discussione non interferirà con i problemi attuali della giustizia, né per cittadini né per imprenditori. Questo chiarimento mira a rassicurare sulla portata e gli effetti delle modifiche legislative, sottolineando che gli obiettivi della riforma non sono di affrontare le criticità già esistenti nel sistema giudiziario.

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Ci ha detto il ministro Nordio che questa riforma non toccherà nessuno degli attuali problemi della giustizia per i cittadini e gli imprenditori. Lo dicono loro, lo dice il ministro, che non affronta nessuno dei problemi della giusta. Il sottosegretario Delmastro dice di mettere i pubblici ministeri sotto l'esecutivo, il ministro Nordio dice la riforma serve oggi a noi e qualora dovessero andare a governare, virgolettato, servirà a loro". Lo dice Stefano Bonaccini a Restart su Rai3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

