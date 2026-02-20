Referendum Franceschini Pd | Meloni cerca i pieni poteri
Il ministro Franceschini del Pd ha criticato Meloni, accusandola di voler ottenere pieni poteri. Secondo lui, la leader di Fratelli d’Italia mira a rafforzare il suo controllo attraverso il referendum. La questione si accende mentre cresce la preoccupazione tra gli avversari politici. Meloni insiste sulla necessità di cambiare l’assetto istituzionale, sostenendo che le riforme porterebbero maggiore stabilità. La campagna elettorale si infiamma e il dibattito si concentra sul futuro del governo e dei poteri dell’esecutivo. La tensione rimane alta in vista del voto.
Roma, 20 feb. (askanews) – “Se la destra vincesse, andrebbero avanti. Con il premierato puntano a superare l’attuale assetto funzionale. L’ho detto, le destre, pur dentro le regole democratiche e non con colpi di stato, pensano di dover comandare. Meloni cerca i pieni poteri, come Salvini, solo che è più abile e lo nega”. Lo ha detto Dario Franceschini, senatore ed ex segretario del Partito democratico, parlando del referendum sulla giustizia in una intervista al quotidiano Domani. Passo successivo il premierato: “Non lo dichiarano, ma è chiaro – ha osservato – che l’obiettivo è che la maggioranza, anche attraverso una nuova legge elettorale, possa eleggere da sola il presidente della Repubblica.🔗 Leggi su Ildenaro.it
