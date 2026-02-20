Questa primavera è tutta delle scarpe a punta quadrata

Questa primavera, le scarpe a punta quadrata tornano di moda grazie a un ritorno alle tendenze degli anni ’90. Sono state viste sulle passerelle di Milano e indossate da influencer e fashionisti. Questa forma insolita, che richiama le scarpe di un tempo, si combina con look moderni e casual. Le aziende di calzature stanno rilanciando modelli con questa punta, puntando su dettagli minimalisti e materiali innovativi. La voglia di sperimentare con stili vintage spinge molte persone a scegliere questo modello. La tendenza sta già conquistando le strade delle grandi città.

A volte ritornano: le scarpe a punta quadrata sembravano una tendenza destinata a restare negli anni '90, come il gloss sull'ombretto e la pancia scoperta. Eppure, per questa primavera non sembrano esserci dubbi e l'oracolo della moda ha parlato: queste scarpe iconiche torneranno nei nostri armadi. E non è un male, decisamente: questo tipo di punta protegge le povere dita e rende la camminata più agevole. Le scarpe a punta quadrata sono il must have della primavera 2026. La possiamo definire una vera e propria rivoluzione delle forme, che non riguarda solo i tacchi alti, ma tutte le scarpe. Mocassini, stivali, stiletto sono solo alcuni dei modelli che abbracciano questa nuova quadrata filosofia.