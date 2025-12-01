Il Garante della privacy ha ordinato la rimozione degli audio dei genitori di Yara Gambirasio dalla docuserie sul suo omicidio

Il Garante della Privacy ha ordinato alla società di produzione televisiva Quarantadue di rimuovere dalla docuserie Il caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio, uscita nel 2024 su Netflix, tutti i messaggi vocali inviati dai genitori della tredicenne Yara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata senza vita il 26 febbraio 2011. L’azienda dovrà anche pagare una sanzione dell’ammontare di quarantamila euro; potrà, tuttavia, fare ricorso contro la decisione. Il provvedimento interessa quarantasei registrazioni; tra queste, ci sono anche dei messaggi lasciati dalla Maura Panarese, madre della vittima, alla segreteria telefonica della figlia, poco prima di sapere che apprendere del suo decesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Garante della privacy ha ordinato la rimozione degli audio dei genitori di Yara Gambirasio dalla docuserie sul suo omicidio

