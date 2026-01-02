Quarto Grado gli aggiornamenti su Crans Montana e Garlasco al centro della puntata

Quarto Grado torna questa sera su Rete 4, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro della puntata gli aggiornamenti sui casi di Crans Montana e Garlasco, a seguito dello speciale trasmesso ieri sera. La trasmissione approfondisce le ultime novità e sviluppi giudiziari, offrendo un quadro chiaro e dettagliato sulle indagini in corso.

Dopo lo speciale andato in onda ieri sera, Quarto Grado torna in onda oggi, venerdì 2 gennaio, in prima serata su Rete 4, con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Anticipazioni e ospiti della puntata del 2 gennaio 2025. Il programma a cura di Siria Magri prosegue il racconto della tradegia di Crans Montana con gli ultimi aggiornamenti e le novità emerse nelle ultime ore. A seguire, spazio al caso Garlasco, con gli approfondimenti su quanto emerso in questi giorni. Le indagini ruotano attorno a un dubbio che deve ancora sciogliersi: quante persone si trovavano all’interno della villetta nel giorno dell’omicidio? Il focus si concentrerà inoltre sul possibile coinvolgimento di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Quarto Grado, gli aggiornamenti su Crans Montana e Garlasco al centro della puntata Leggi anche: Esplosione a Crans-Montana: cambio programmazione Mediaset, su Rete 4 lo speciale Quarto Grado Leggi anche: Biancaneve domina la serata. Rete4 sul podio con lo speciale di Quarto Grado su Crans-Montana Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Quarto Grado: Crans-Montana, la strage di Capodanno: in diretta il ministro Nello Musumeci Video; Quarto Grado: Crans-Montana, la strage di Capodanno: in diretta il vicepremier Antonio Tajani Video; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage in Svizzera; I 6 dispersi italiani nella strage a Crans-Montana: “Corpi resi irriconoscibili dalle fiamme”. Nessuna vittima già identificata. Tragedia di Crans Montana: Rete 4 stravolge il palinsesto - Strage di Crans Montana: su Rete 4 Sallusti si allunga con 10 Minuti; Barra e Poletti in access, Speciale Quarto Grado in prima serata ... davidemaggio.it

Esplosione a Crans-Montana: cambio programmazione Mediaset, su Rete 4 lo speciale Quarto Grado - Cambio di programmazione per Mediaset a seguito della drammatica esplosione avvenuta a Crans- superguidatv.it

Esplosione a Crans-Montana, Mediaset stravolge il palinsesto: Rete 4 lancia uno speciale Quarto Grado imperdibile - Decisione di mediaset e variazione del palinsestoMediaset interviene con un cambio immediato del palinsesto di Rete 4 per garantire una copertura info ... assodigitale.it

A “Quarto Grado” la testimonianza di un ragazzo che ha aiutato a portare fuori alcuni ragazzi dal locale di #Crans-Montana, località sciistica svizzera, dove la notte di San Silvestro un incendio e una serie di esplosioni hanno distrutto “Le Constellation” - facebook.com facebook

La strage dei ragazzi: è in corso una cooperazione internazionale tra Italia e Svizzera. La Liguria ha inviato unità specialistiche di medici che curano le ustioni. #QuartoGrado x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.