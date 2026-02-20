PSV-Heerenveen sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il PSV, reduce da una sconfitta contro il Volendam, affronta l'Heerenveen che si è sbarazzata di due avversarie consecutive, salendo all’ottavo posto in Eredivisie. La squadra di casa punta a riscattarsi davanti al suo pubblico, mentre gli ospiti cercano di consolidare la loro posizione in classifica. La partita promette ritmo e intensità, con entrambe le formazioni determinate a ottenere i tre punti. L’evento si svolgerà sabato 21 febbraio alle 18:45.

Dopo un raro passo falso, contro il Volendam la settimana scorsa, il PSV affronterà una squadra che zitta zitta è salita all’ottavo posto nella classifica di Eredivisie, in particolare grazie alle vittorie contro Go Ahead Eagles e Zwolle dei due turni precedenti. Ovviamene parliamo dell’Heerenveen, il quale non ha avuto un rendimento regolare nel corso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

PSV-Heerenveen (sabato 21 febbraio 2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiIl PSV ha perso contro il Volendam sabato scorso, un risultato inaspettato per i tifosi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.