PSV-Heerenveen sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Il PSV ha perso contro il Volendam sabato scorso, un risultato inaspettato per i tifosi. Ora, la squadra si prepara per la sfida contro l’Heerenveen, che si è guadagnata l’ottavo posto nella classifica di Eredivisie grazie a due vittorie consecutive contro squadre di metà classifica. La partita si giocherà sabato 21 febbraio alle 18:45, e i tifosi aspettano una risposta dalla squadra di casa.

Dopo un raro passo falso, contro il Volendam la settimana scorsa, il PSV affronterà una squadra che zitta zitta è salita all'ottavo posto nella classifica di Eredivisie, in particolare grazie alle vittorie contro Go Ahead Eagles e Zwolle dei due turni precedenti. Ovviamene parliamo dell'Heerenveen, il quale non ha avuto un rendimento regolare nel corso.