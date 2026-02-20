Prorogata la farmacia dei servizi
La Regione Marche proroga la sperimentazione della Farmacia dei servizi, avviata nel 2023, in attesa delle linee guida nazionali che definiranno in modo strutturale il modello. A sostenere il progetto un fondo nazionale da 50 milioni destinato allo sviluppo del servizio. Nel periodo di transizione, la Regione assegnerà a ciascuna farmacia un budget provvisorio calcolato sulla quota attesa dal fondo nazionale. Le prestazioni erogate avranno valore di anticipazione tecnica e non potranno superare i limiti del budget assegnato: le eventuali eccedenze non saranno rimborsate dal Servizio sanitario regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
