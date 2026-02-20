Prorogata la farmacia dei servizi

Da ilrestodelcarlino.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Marche proroga la sperimentazione della Farmacia dei servizi, avviata nel 2023, in attesa delle linee guida nazionali che definiranno in modo strutturale il modello. A sostenere il progetto un fondo nazionale da 50 milioni destinato allo sviluppo del servizio. Nel periodo di transizione, la Regione assegnerà a ciascuna farmacia un budget provvisorio calcolato sulla quota attesa dal fondo nazionale. Le prestazioni erogate avranno valore di anticipazione tecnica e non potranno superare i limiti del budget assegnato: le eventuali eccedenze non saranno rimborsate dal Servizio sanitario regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

prorogata la farmacia dei servizi
© Ilrestodelcarlino.it - Prorogata la "farmacia dei servizi"

Leggi anche: 'Farmacia dei servizi' nelle Marche, prorogata la sperimentazione in attesa delle linee guida nazionali

Leggi anche: Farmacia dei servizi, Pestelli (FdI) incalza la Regione: “Incentivare telemedicina e deblistering”. La Giunta: “Sperimentazioni già avviate”

Tg Federfarma Channel - Edizione del 2 settembre

Video Tg Federfarma Channel - Edizione del 2 settembre
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Prorogata la sperimentazione della Farmacia dei Servizi: continuità garantita in attesa delle linee guida nazionali; Prorogata la farmacia dei servizi; Farmacia dei Servizi, prorogata la sperimentazione nelle Marche; 'Farmacia dei servizi' nelle Marche, prorogata la sperimentazione in attesa delle linee guida nazionali.

prorogata la farmacia deiProrogata la sperimentazione della 'Farmacia dei servizi': continuità garantita in attesa delle linee guida nazionaliLa Regione Marche conferma la proroga della sperimentazione della Farmacia dei Servizi, avviata nel 2023, per garantire senza interruzioni i servizi sanitari di prossimità offerti dalle farmacie ... picusonline.it

Marche, prorogata la Farmacia dei Servizi: servizi sanitari di prossimità garantiti in attesa delle linee guida nazionaliLa sperimentazione avviata nel 2023 viene estesa per non interrompere telemedicina e prestazioni infermieristiche, mentre si attende che Roma definisca criteri e finanziamenti strutturali ... lanuovariviera.it