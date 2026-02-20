La Regione Marche proroga la sperimentazione della Farmacia dei servizi, avviata nel 2023, in attesa delle linee guida nazionali che definiranno in modo strutturale il modello. A sostenere il progetto un fondo nazionale da 50 milioni destinato allo sviluppo del servizio. Nel periodo di transizione, la Regione assegnerà a ciascuna farmacia un budget provvisorio calcolato sulla quota attesa dal fondo nazionale. Le prestazioni erogate avranno valore di anticipazione tecnica e non potranno superare i limiti del budget assegnato: le eventuali eccedenze non saranno rimborsate dal Servizio sanitario regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prorogata la "farmacia dei servizi"

Leggi anche: 'Farmacia dei servizi' nelle Marche, prorogata la sperimentazione in attesa delle linee guida nazionali

Leggi anche: Farmacia dei servizi, Pestelli (FdI) incalza la Regione: “Incentivare telemedicina e deblistering”. La Giunta: “Sperimentazioni già avviate”

Tg Federfarma Channel - Edizione del 2 settembre

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.