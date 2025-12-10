Pronostico Athletic Bilbao-PSG | vittoria nonostante l’emergenza
L'incontro tra Athletic Bilbao e PSG, valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League, si disputerà mercoledì alle 21. Nonostante le difficoltà legate a diverse assenze, il PSG si presenta come favorito. Ecco il pronostico, le probabili formazioni e tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta.
Athletic Bilbao-Psg è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Mancheranno Chevalier, Dembele, Hakimi, Hernandez e Beraldo. Questi sicuri. Ai quali vanno aggiunti quelli in dubbio. No, non si presenta nel migliore dei modi il Psg a questa sfida. Ma i campioni d’Europa in carica, nonostante tutto, fanno molta paura. Pronostico Athletic Bilbao-Psg: vittoria nonostante l’emergenza (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ha perso solamente tre delle ultime tredici partite il Psg contro formazioni spagnole, vincendone cinque delle ultime sette. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
