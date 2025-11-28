Pronostico Barcellona-Alaves | il riscatto è immediato

Ilveggente.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barcellona-Alaves è una gara della quattordicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Il riscatto è immediato. E non può essere altrimenti. Il Barcellona dopo la legnata presa a Londra contro il Chelsea deve tornare a vincere e tornerà a vincere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non tanto per quella che è la forza dell’Alaves, ma soprattutto perché la truppa di Flick ha bisogno di ritrovare certezze. E le certezze si ritrovano solamente vincendo. Si deve rimanere attaccati al Real Madrid – davanti in classifica – che ha ancora dei problemi da risolvere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico barcellona alaves il riscatto 232 immediato

© Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Alaves: il riscatto è immediato

Leggi anche questi approfondimenti

Alaves-Barcellona, le formazioni ufficiali: assente Szczesny, Yamal intoccabile - Archiviata la manita rifilata allo Young Boys in Champions League, la squadra blaugrana dovrà affrontare la partita valida per il nono turno della ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Barcellona Alaves Riscatto