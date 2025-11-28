Pronostico Barcellona-Alaves | il riscatto è immediato

Barcellona-Alaves è una gara della quattordicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Il riscatto è immediato. E non può essere altrimenti. Il Barcellona dopo la legnata presa a Londra contro il Chelsea deve tornare a vincere e tornerà a vincere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non tanto per quella che è la forza dell’Alaves, ma soprattutto perché la truppa di Flick ha bisogno di ritrovare certezze. E le certezze si ritrovano solamente vincendo. Si deve rimanere attaccati al Real Madrid – davanti in classifica – che ha ancora dei problemi da risolvere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

