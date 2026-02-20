Il Verona cerca punti contro il Sassuolo, dopo aver vinto l’ultima partita in casa. La squadra di Tudor punta a migliorare la posizione in classifica, mentre i neroverdi vogliono consolidare il vantaggio in casa. Gli esperti analizzano i possibili marcatori e i giocatori più pericolosi in attacco. La partita si preannuncia combattuta, con molte possibilità di occasioni da gol. I tifosi attendono con ansia l’inizio del match.

Sassuolo-Verona, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte A caccia di punti pesanti in ottica salvezza, il Verona fa visita al Sassuolo con la necessità di fare un altro balzo in classifica. Nonostante i propositi, però, i neroverdi hanno tutte le carte in regola per regalare un’altra gioia stagionale ai propri tifosi bissando il successo di Udine. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Contro una difesa ballerina e piuttosto compassata come quella degli scaligeri, l’attacco di Grosso ha i numeri e le caratteristiche per mettersi in mostra e trovare la via del gol; a cominciare da Pinamonti, frizzante nelle ultime uscite stagionali, ma non solo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Sassuolo-Verona: marcatore e tiri in porta

