Pronostici Sassuolo-Verona | marcatore e tiri in porta
Il Verona cerca punti contro il Sassuolo, dopo aver vinto l’ultima partita in casa. La squadra di Tudor punta a migliorare la posizione in classifica, mentre i neroverdi vogliono consolidare il vantaggio in casa. Gli esperti analizzano i possibili marcatori e i giocatori più pericolosi in attacco. La partita si preannuncia combattuta, con molte possibilità di occasioni da gol. I tifosi attendono con ansia l’inizio del match.
Sassuolo-Verona, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte A caccia di punti pesanti in ottica salvezza, il Verona fa visita al Sassuolo con la necessità di fare un altro balzo in classifica. Nonostante i propositi, però, i neroverdi hanno tutte le carte in regola per regalare un’altra gioia stagionale ai propri tifosi bissando il successo di Udine. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Contro una difesa ballerina e piuttosto compassata come quella degli scaligeri, l’attacco di Grosso ha i numeri e le caratteristiche per mettersi in mostra e trovare la via del gol; a cominciare da Pinamonti, frizzante nelle ultime uscite stagionali, ma non solo.🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Pronostici Roma-Sassuolo: marcatore e tiri in porta
Leggi anche: Pronostici Sassuolo-Inter: marcatore e tiri in portaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pronostico Udinese-Sassuolo: analisi, quote e consigli; Risultati di Serie A | Udinese-Sassuolo 1-2 | Cremonese-Genoa 0-0 e Parma-Verona 2-1| Torino-Bologna 1-2| Napoli-Roma 2-2 | Domenica 15 febbraio; Risultati di Serie A | Cagliari-Lecce 0-2 | Posticipo lunedì 16 febbraio; Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta.
Sassuolo-Verona, pronostico favorevole agli uomini di GrossoIl distacco dalla quart’ultima (al momento il Lecce) continua ad aumentare e per il Verona recuperare gli attuali 9 punti di ritardo, comincia a diventare sempre più difficile. Soprattutto se anche st ... tuttosport.com
PRONOSTICO SASSUOLO-VERONA QUOTEPronostico Sassuolo-Verona quote statistiche analisi precedenti 26ª giornata Serie A in programma venerdì 20 febbraio alle 20.45 ... gazzetta.it
Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Vi aspettiamo venerdì 20 febbraio con Gialloblu Superstar dalle 20:15 su #Telearena per seguire la partita contro il Sassuolo... forza Hellas - facebook.com facebook
"#SassuoloCremonese" - Results on X | Live Posts & Updates x.com