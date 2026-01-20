Prima pagina Corriere dello Sport | L’Inter gioca all’otto Napoli Conte contro i gufi

Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 20 gennaio 2026, si analizzano le ultime vicende di Inter e Napoli. L’Inter si concentra sulla partita all’otto, mentre il Napoli vive momenti di tensione con Conte e i loro tifosi. La rassegna stampa include anche le notizie più recenti su Milan e calciomercato, offrendo uno sguardo equilibrato sulle principali tematiche del calcio italiano.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 20 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando le partite del 7° turno della Fase Campionato della Champions League 2025-2026 in programma stasera alle ore 21:00, ovvero Inter-Arsenal e Copenaghen-Napoli. La missione, per i nerazzurri di Cristian Chivu e per i partenopei di Antonio Conte è la stessa: una vittoria. Intanto, nel 'Monday Night' della 21^ giornata della Serie A 2025-2026, la Lazio di Maurizio Sarri è crollata, 0-3, allo stadio 'Olimpico' contro il Como di Cesc Fàbregas: lariani a segno con Martin Baturina e doppietta di Nico Paz, che ha anche sbagliato un calcio di rigore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: “Napoli e Inter favorite”In prima pagina su Corriere dello Sport, Allegri analizza la stagione e indica Napoli e Inter come le squadre da seguire quest’anno.

