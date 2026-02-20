Pozzuoli evento di BookCrossing con musica e solidarietà

A Pozzuoli, Rigenera ha organizzato un evento di BookCrossing che unisce musica e solidarietà. L’obiettivo è far vivere le storie attraverso lo scambio di libri tra i residenti, creando un momento di condivisione. Durante l’iniziativa, si sono esibiti artisti locali, attirando molte persone nel centro cittadino. I partecipanti hanno portato i loro libri da scambiare, contribuendo a diffondere la cultura del riuso e della solidarietà. L’evento ha coinvolto adulti e bambini, rafforzando il senso di comunità nella zona.

Trasformare la lettura in un gesto di condivisione e incontro per dare nuova vita alle storie. Con questo spirito, Rigenera presenta "Rigenera un libro", iniziativa volta a promuovere la cultura del riuso e della solidarietà attraverso lo scambio libero di libri tra i cittadini. L'appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio a Villa Avellino, in Via Carmine 6A, Pozzuoli (Na). L'iniziativa si fonda su una solida rete di cooperazione che mette al centro il valore della persona e del territorio. Il cuore pulsante dello scambio sarà la casetta in legno, realizzata dalla Falegnameria sociale le monachelle e da Salvatore Mollo.

