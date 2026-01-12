Trovata l' insegnante per i figli della Famiglia nel bosco In arrivo la svolta sul caso?

Una maestra è stata trovata per i figli della famiglia nel bosco, suscitando curiosità e attese. La sua presenza potrebbe rappresentare una svolta nella difficile situazione vissuta da questa famiglia, simbolo di una delle vicende più discusse degli ultimi due anni. Restano da capire le implicazioni di questa scelta e i possibili sviluppi di una storia che ha attirato l’attenzione di molti.

Una maestra per riunire la 'famiglia nel bosco'. Sembra il titolo di una fiaba, invece potrebbe essere l'epilogo di una delle storie più surreali e discusse di questo periodo a cavallo dei due anni. L'homeschooling, infatti, era stata una delle criticità più consistenti che avevano spinto nel novembre scorso il Tribunale dei Minori di L'Aquila a sospendere la potestà genitoriale alla coppia anglo-australiana. Ciononostante, nel caso specifico della famiglia di Palmoli, il Ministero dell'Istruzione aveva specificato tramite una nota che l'obbligo scolastico dei tre minori era stato rispettato, dopo aver ricevuto la conferma dal dirigente scolastico competente.

Nel meccanismo sempre più complesso e conflittuale della famiglia nel bosco, si è sbloccato un ingranaggio fondamentale: la scuola. La tutrice Maria Luisa Palladino ha trovato un’insegnante disponibile, dopo diversi “no” ricevuti, e si è accordata con la strutt x.com

