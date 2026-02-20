Pollicino Dorè | al Flaiano uno spettacolo per bambini

Il teatro Flaiano ospita domenica 22 febbraio alle 17 uno spettacolo per bambini intitolato “Pollicino Dorè”. La rappresentazione vede protagonisti Elena Cupidio ed Enrico Verdicchio, che porteranno in scena una fiaba rivisitata con elementi artistici. La storia, rivolta ai ragazzi dai 4 anni in su, combina narrazione e arte visiva, creando un’esperienza coinvolgente. La scena si svolgerà in un ambiente accogliente, pensato per stimolare la fantasia dei più giovani. L’evento si rivolge a famiglie e appassionati di teatro per bambini.

Con Elena Cupidio ed Enrico Verdicchio, domenica 22 febbraio, alle ore 17, andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini (dai 4 anni) dal titolo “Pollicino Dorè”, in cui la fiaba incontrerà l’arte. Attori e oggetti si muovono e interagiscono con i bambini e il pubblico, attraverso i video e le proiezioni immersive. Un lavoro ispirato alla celeberrima favola di Pollicino del famoso scrittore Charles Perrault, pubblicata per la prima volta nel 1697, e riscritta per l’occasione da Marco Renzi. Con questa nuova produzione del 20252026 la compagnia Proscenio Teatro di Fermo esplora la narrazione giocosa come mezzo di comunicazione teatrale, a partire dalla storia classica che tutti conosciamo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

