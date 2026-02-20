PNRR | 2026 assunzioni a tempo indeterminato per gli ex tirocinanti
Il Governo ha deciso di garantire assunzioni a tempo indeterminato per gli ex tirocinanti della pubblica amministrazione entro il 2026, a causa delle difficoltà nel convertire i contratti temporanei in stabili. La misura, prevista dal PNRR, crea un’opportunità concreta per circa 10.000 giovani che lavorano con contratti di breve durata. Tuttavia, molti precari restano esclusi e chiedono di estendere questa possibilità a tutti. La questione rimane aperta e suscita discussioni tra le parti coinvolte.
Stabilizzazione “ex tirocinanti” nella PA: il PNRR apre una finestra, ma la sfida è estendere il diritto a tutti i precari. Una svolta significativa si prospetta per migliaia di lavoratori precari della pubblica amministrazione italiana, in particolare per coloro che hanno maturato esperienza come “ex tirocinanti ministeriali”. L’inserimento di una specifica norma nel decreto PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) apre la strada all’assunzione a tempo indeterminato, dopo anni di battaglie sindacali e politiche. La questione, che coinvolge anche i settori della cultura e dell’istruzione, resta complessa e richiede un impegno coordinato per garantire un futuro stabile a tutti i professionisti coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: Decreto Pnrr, segretari fuori dai tetti di spesa solo nei piccoli Comuni.; Risorse in Comune: Online il Decreto di approvazione delle PA ammissibili a finanziamento; Amministrazione della Giustizia: raggiunti quasi tutti i target 2025 PNRR; Decreto PNRR 2026: nuove regole su governance, assunzioni e semplificazioni per accelerare il Piano.
Ex tirocinanti ministeriali, Cannizzaro: ‘Lieto fine per gli operatori della giustizia. Ora cultura e istruzione’Nel 2026 via alle assunzioni a tempo indeterminato nella giustizia. Cannizzaro: Nessuno sarà lasciato indietro, pronti al tavolo per cultura e scuole ... citynow.it
Ricercatori: le novità 2026 che favoriscono le assunzioniCon l’ultimo decreto Pnrr, collegato alla legge di Bilancio 2026, il Governo è intervenuto sul meccanismo di calcolo del cosiddetto tetto dell’80% del rapporto tra spese di personale e finanziamenti ... fiscoetasse.com
Idonei concorso PNRR: quali sono le aspettative per le assunzioni #confrontoscuola #prof #scuola #insegnanti #docente - facebook.com facebook
Dl Pnrr, nel testo bollinato anche l’assunzione dei precari della Giustizia // @cg_pastore x.com