PNRR | 2026 assunzioni a tempo indeterminato per gli ex tirocinanti

Il Governo ha deciso di garantire assunzioni a tempo indeterminato per gli ex tirocinanti della pubblica amministrazione entro il 2026, a causa delle difficoltà nel convertire i contratti temporanei in stabili. La misura, prevista dal PNRR, crea un’opportunità concreta per circa 10.000 giovani che lavorano con contratti di breve durata. Tuttavia, molti precari restano esclusi e chiedono di estendere questa possibilità a tutti. La questione rimane aperta e suscita discussioni tra le parti coinvolte.

Stabilizzazione “ex tirocinanti” nella PA: il PNRR apre una finestra, ma la sfida è estendere il diritto a tutti i precari. Una svolta significativa si prospetta per migliaia di lavoratori precari della pubblica amministrazione italiana, in particolare per coloro che hanno maturato esperienza come “ex tirocinanti ministeriali”. L’inserimento di una specifica norma nel decreto PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) apre la strada all’assunzione a tempo indeterminato, dopo anni di battaglie sindacali e politiche. La questione, che coinvolge anche i settori della cultura e dell’istruzione, resta complessa e richiede un impegno coordinato per garantire un futuro stabile a tutti i professionisti coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Concorso Abc Napoli 2026, 57 assunzioni a tempo indeterminato col diploma: impiegati, idraulici e elettricisti

Leggi anche: Nuovo concorso Abc Napoli 2026, 17 assunzioni a tempo indeterminato: si cercano geometri e tecnici

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.