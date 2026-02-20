Plose, nota per i suoi paesaggi mozzafiato, ha visto un aumento di visitatori grazie alle attività per famiglie e alle offerte gastronomiche. La causa principale di questa crescita sono le numerose escursioni e i percorsi facili ideali per bambini. La presenza di rifugi accoglienti e eventi dedicati ai più piccoli attira ogni anno molte famiglie in cerca di relax e divertimento. La montagna si conferma così come una meta perfetta per trascorrere giornate all’aperto in compagnia di tutta la famiglia. La stagione estiva sta attirando un numero sempre maggiore di turisti.

Plose, la montagna per tutti. Una destinazione in Alto Adige che si sta ritagliando una fetta importante di notorietà e turismo. Non è un caso che proprio qui, a mille metri d’altitudine in località Meluno (15 minuti d’auto dal centro di Bressanone ) il gruppo Adler abbia deciso di aprire il suo primo family hotel, nel novembre 2024. Una struttura cinque stelle che, nel primo anno di attività, si è aggiudicato il Travel+Leisure Awards 2025 come miglior ’Family Friendly Hotel’. Noto soprattutto per i soggiorni a tema wellness, dalla casa-madre di Ortisei al Thermae in Val d’Orcia, il brand della famiglia Sanoner si è posizionato ora anche su un segmento in crescita come quello delle vacanze con bambini, molto diffuso proprio in Alto Adige. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Plose tra sapori, sorrisi e relax. La montagna per la famiglia

A Piaggine e Valle dell'Angelo protagonisti sapori e tradizioni con "La casa di Babbo Natale" e "I sapori di montagna"A Piaggine e Valle dell'Angelo si preparano a vivere un evento unico, tra magia natalizia e autentici sapori di montagna.

