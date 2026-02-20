Più controlli delle forze di polizia negli istituti scolastici e lotta al disagio giovanile con il rafforzamento dei servizi La prefettura di Cremona lancia l’iniziativa

La Prefettura di Cremona ha deciso di aumentare i controlli delle forze di polizia nelle scuole, dopo alcuni episodi di vandalismo e risse tra studenti. L’obiettivo è prevenire situazioni di rischio e garantire maggiore sicurezza agli studenti e al personale scolastico. Per raggiungere questo scopo, saranno coinvolti anche i servizi sociali locali, che offriranno supporto ai giovani in difficoltà. L’iniziativa mira a creare un ambiente più sicuro e controllato negli istituti della provincia, con un’attenzione particolare ai casi di disagio.

La Prefettura di Cremona ha deciso di intensificare i controlli delle forze di polizia negli istituti scolastici della provincia e di rafforzare il coordinamento con i servizi territoriali nei casi di disagio giovanile. La misura è stata assunta durante una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Antonio Giannelli, alla presenza del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale. A darne notizia è l'ANSA in un lancio del 19 febbraio, che riporta i contenuti dell'incontro.