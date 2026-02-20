Pirozzi premiata nel ricordo di Freni | Esempio di dedizione ed eleganza

Anna Pirozzi si emoziona ancora, nel ricordo di quelle giornate: "Credo siano trascorsi quindici anni da allora. Agli inizi del mio percorso da professionista partecipai a una masterclass che Mirella Freni tenne al castello di Cortanze, in Piemonte. Ero veramente onorata di poterla conoscere e vedere da vicino per la prima volta, ed ero realmente intimorita. Ricordo i suoi insegnamenti: 'Devi cantare tutto davanti, sulle labbra, sulla lingua, come se parlassi', mi disse. Mi diede consigli, mi insegnò alcune tecniche. Era impossibile non amarla". Oggi Anna Pirozzi, originaria di Napoli, è uno dei soprani più acclamati al mondo, grandiosa Abigaille nel "Nabucco" e Lady Macbeth: è appena rientrata da Londra dove alla Royal Opera House è stata protagonista nella "Turandot" di Puccini, un ruolo che quest'anno, nel centenario dell'opera, la riporterà anche alla Scala di Milano e al Metropolitan di New York, poi anche all'Arena di Verona, ma intanto domani pomeriggio tornerà al nostro teatro Comunale – dove è stata una meravigliosa Elisabetta nel "Don Carlo" di Verdi – per ricevere il premio "Mirella Freni" assegnato dall'omonima associazione fondata da Micaela Magiera, figlia del soprano.