Pirozzi premiata nel ricordo di Freni | Esempio di dedizione ed eleganza

Da ilrestodelcarlino.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anna Pirozzi ha ricevuto un riconoscimento in memoria di Maria Callas, dopo aver interpretato un'aria di Renata Tebaldi. La causa dell'onorificenza deriva dalla sua carriera dedicata all'opera e alla lirica. La cantante si è detta commossa, ricordando le esibizioni davanti a un pubblico appassionato e le ore di studio intense. Durante la cerimonia, ha dedicato il premio a tutte le artiste che continuano a preservare la tradizione. La scena si è svolta nel teatro dove la Tebaldi si esibiva spesso, lasciando un ricordo vivo.

Anna Pirozzi si emoziona ancora, nel ricordo di quelle giornate: "Credo siano trascorsi quindici anni da allora. Agli inizi del mio percorso da professionista partecipai a una masterclass che Mirella Freni tenne al castello di Cortanze, in Piemonte. Ero veramente onorata di poterla conoscere e vedere da vicino per la prima volta, ed ero realmente intimorita. Ricordo i suoi insegnamenti: ‘Devi cantare tutto davanti, sulle labbra, sulla lingua, come se parlassi’, mi disse. Mi diede consigli, mi insegnò alcune tecniche. Era impossibile non amarla". Oggi Anna Pirozzi, originaria di Napoli, è uno dei soprani più acclamati al mondo, grandiosa Abigaille nel "Nabucco" e Lady Macbeth: è appena rientrata da Londra dove alla Royal Opera House è stata protagonista nella "Turandot" di Puccini, un ruolo che quest’anno, nel centenario dell’opera, la riporterà anche alla Scala di Milano e al Metropolitan di New York, poi anche all’Arena di Verona, ma intanto domani pomeriggio tornerà al nostro teatro Comunale – dove è stata una meravigliosa Elisabetta nel "Don Carlo" di Verdi – per ricevere il premio "Mirella Freni" assegnato dall’omonima associazione fondata da Micaela Magiera, figlia del soprano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

