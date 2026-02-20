Piantedosi inaugura il nuovo posto di Polizia a Termini

Il ministro Piantedosi ha inaugurato questa mattina il nuovo posto di polizia a Termini, un punto strategico per il traffico e l’afflusso di persone. La scelta di aprire questa sede mira a migliorare la sicurezza e la gestione delle emergenze nella zona centrale della città. La cerimonia ha attirato molti cittadini e rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno assistito alla prima apertura ufficiale di questa struttura. La polizia si prepara a intensificare i controlli nell’area.

AGI - "È l'inaugurazione di un posto di polizia così importante, in un luogo nevralgico per la sicurezza della città di Roma. Questo progetto mi piace moltissimo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, all'inaugurazione del nuovo ufficio della questura a Roma Termini, definendo il presidio un modello sperimentale ispirato a quanto già realizzato a Milano e cresciuto 'dal basso' grazie all'impegno degli operatori. "Quando ne parlammo qualche mese fa col questore, col prefetto e col capo della polizia pensammo di fare un modello sperimentale, riproponendo qui quello che già veniva da qualche anno nella città di Milano.