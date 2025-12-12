A Sanremo c’era l’idea di fare un format con le ‘figlie di’ ma è saltato per via di Francesco Renga in gara

A Sanremo si sono fatte molte ipotesi e proposte, tra cui un format con le ‘figlie di’, che però è stato cancellato a causa di Francesco Renga in gara. La notizia, riportata da Fanpage e Chi, evidenzia come la fase di preparazione del Festival sia ricca di voci e indiscrezioni, anche se il grande pubblico si appassiona solo con l’inizio ufficiale.

La notizia la dà Fanpage che riprende Chi e riguarda Sanremo. Come da tradizione, del Festival si inizia a parlare mesi prima anche se – questa è una certezza che vi diamo noi di FQMagazine – si tratta più che altro di informazioni che interessano gli addetti ai lavori, perché il pubblico ‘entra nel clima’ solo quando il conduttore, in questo caso Carlo Conti, sale sul palco e dà il via. In ogni caso, si parla di un format affidato a ‘figlie di’ che non si sarebbe più fatto per diversi motivi. Intanto, le ‘figlie di’ erano Jolanda Renga, Aurora Ramazzotti e Anna Lou Castoldi. Non si capisce benissimo come mai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

