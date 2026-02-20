Paura a Livigno | grave caduta per Finley Melville Ives nelle qualificazioni dell’halfpipe

Finley Melville Ives si è infortunato gravemente a Livigno durante le qualificazioni dell’halfpipe, dopo una caduta nella seconda run. L’atleta neozelandese è stato immediatamente portato in ospedale per accertamenti. La situazione ha causato molta preoccupazione tra gli spettatori e gli altri partecipanti. La sera prima, anche Cassie Sharpe aveva avuto un incidente simile, perdendo i sensi dopo una caduta. Gli incidenti hanno acceso i riflettori sulla sicurezza delle competizioni sulla neve. La gara è stata temporaneamente sospesa per motivi di sicurezza.

Il neozelandese cade nella seconda run delle qualificazioni e viene trasportato in ospedale. Nella serata precedente attimi di apprensione anche per Cassie Sharpe, che ha perso i sensi dopo una rovinosa caduta. Momenti di grande tensione sulle nevi di Livigno durante le qualificazioni dell'halfpipe di freestyle ski alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il neozelandese Finley Melville Ives è stato protagonista di una pesante caduta nel corso della seconda manche. Dopo aver chiuso la prima run con un punteggio di 16,25, risultato che non gli avrebbe consentito l'accesso alla finale in programma in serata, l'atleta era il primo a scendere nella seconda prova.