Percy Jackson 3 | Ming-Na Wen e Jennifer Beals entrano nel cast come nuove divinità dell’Olimpo

Ming-Na Wen e Jennifer Beals si uniscono al cast di Percy Jackson 3 per interpretare nuove divinità dell’Olimpo. La decisione deriva dalla richiesta di ampliare il ruolo delle divinità nella trama e di dare maggiore profondità alle figure mitologiche. Le attrici si preparano a portare sul set le loro interpretazioni, arricchendo la serie con personaggi più complessi. La produzione di Disney+ ha scelto queste attrici per approfondire le relazioni tra gli dei e i protagonisti. Le riprese della terza stagione sono già in corso.

Grandi novità per l’Olimpo di Disney+! La produzione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo Stagione 3 ha ufficialmente annunciato l’ingresso di tre nuovi volti chiave per interpretare le divinità greche. Ming-Na Wen, Jennifer Beals e l’emergente Hubert Smielecki si uniscono al cast della serie basata sui bestseller di Rick Riordan, portando sullo schermo personaggi attesissimi dai fan della saga letteraria. Chi sono i nuovi Dei della Terza Stagione?. La terza stagione si preannuncia ricca di intrighi politici e poteri divini. Ecco i dettagli sui ruoli assegnati: Ming-Na Wen è Era. La star di The Mandalorian e Mulan vestirà i panni di Era, la Regina dell’Olimpo e moglie di Zeus (interpretato da Courtney B. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Percy Jackson 3: Ming-Na Wen e Jennifer Beals entrano nel cast come nuove divinità dell’Olimpo Leggi anche: Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 3: la terza stagione arriva nel 2026! Leggi anche: Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 2: quanto basta per crescere Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. ‘Percy Jackson’ Season 3 Adds Ming-Na Wen, Jennifer Beals, And Hubert Smielecki To Greek PantheonDisney+ has announced three new cast members for Season 3 of 'Percy Jackson and the Olympians', including Ming-Na Wen as Hera. geekculture.co Percy Jackson casts Ming-Na Wen, Jennifer Beals and Hubert Smielecki as Hera, Demeter and Apollo in season 3 (exclusive)Ming-Na Wen, Jennifer Beals and Hubert Smielecki have been cast as Greek gods in Season 3 of Percy Jackson and the Olympians. Wen will guest star as Hera, who is described as queen of Olympus, and ... msn.com "La terza stagione di Percy Jackson sarà rilasciata entro la fine dell’anno." - Results on X | Live Posts & Updates x.com Quanti spin-off dai classici! Il focus di Ida Bozzi oggi nell’App de «la Lettura». In edicola e in digitale, la recensione di Matteo Strukul a «Milady» di Adelaïde de Clermont-Tonnerre (e/o). Nell’immagine: una scena delle serie «Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo - facebook.com facebook