Percy Jackson 3 | Ming-Na Wen e Jennifer Beals entrano nel cast come nuove divinità dell’Olimpo

Da nerdpool.it 20 feb 2026

Ming-Na Wen e Jennifer Beals si uniscono al cast di Percy Jackson 3 per interpretare nuove divinità dell’Olimpo. La decisione deriva dalla richiesta di ampliare il ruolo delle divinità nella trama e di dare maggiore profondità alle figure mitologiche. Le attrici si preparano a portare sul set le loro interpretazioni, arricchendo la serie con personaggi più complessi. La produzione di Disney+ ha scelto queste attrici per approfondire le relazioni tra gli dei e i protagonisti. Le riprese della terza stagione sono già in corso.

Grandi novità per l’Olimpo di Disney+! La produzione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo Stagione 3 ha ufficialmente annunciato l’ingresso di tre nuovi volti chiave per interpretare le divinità greche. Ming-Na Wen, Jennifer Beals e l’emergente Hubert Smielecki si uniscono al cast della serie basata sui bestseller di Rick Riordan, portando sullo schermo personaggi attesissimi dai fan della saga letteraria. Chi sono i nuovi Dei della Terza Stagione?. La terza stagione si preannuncia ricca di intrighi politici e poteri divini. Ecco i dettagli sui ruoli assegnati: Ming-Na Wen è Era. La star di The Mandalorian e Mulan vestirà i panni di Era, la Regina dell’Olimpo e moglie di Zeus (interpretato da Courtney B. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

