La terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è prevista per il 2026. La seconda stagione, recentemente rilasciata su Disney+, si è conclusa con un finale aperto, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi. Questa serie, adattamento delle celebri opere di Rick Riordan, continua a raccontare le avventure di Percy e dei divinità dell’Olimpo, mantenendo un interesse costante tra gli appassionati.

Il finale sorprendente della seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo ha debuttato oggi su Disney+, lasciando gli spettatori in fermento per la sua conclusione in sospeso. L’attesa per il nuovo capitolo non sarà lunga. A metà dei titoli di coda, il pubblico ha potuto assistere a una sorpresa: un primo sguardo alla terza stagione, che conferma il ritorno della serie entro la fine dell’anno. Tutti gli episodi della seconda stagione della serie sono ora disponibili in streaming su Disney+. La seconda stagione è interpretata da Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer, oltre che da un cast di attori ricorrenti e guest star, tra cui Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas, Glynn Turman, Timothy Simons, Virginia Kull, Courtney B. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 3: la terza stagione arriva nel 2026!

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, l'annuncio nei titoli di coda per la terza stagioneÈ stato annunciato che Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo tornerà con una terza stagione.

Leggi anche: Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 2: il trailer!

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Percy Jackson & The Olympians 2x06 Nobody Gets The Fleece Preview Review (HD), All Together, Love

Argomenti discussi: Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 3 arriverà entro la fine del 2026, ecco il primo teaser; Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – la recensione della seconda stagione; Percy Jackson stagione 2: il teaser ufficiale svelato al Comic-Con; Percy Jackson 3: Rick Riordan rompe il silenzio e svela dettagli sulla stagione in arrivo.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo uscirà nel 2026, intanto c'è la prima foto della serieLeggi su Sky TG24 l'articolo Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo uscirà nel 2026, intanto c'è la prima foto della serie ... tg24.sky.it

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 3, tutto quello che sappiamo: cast, trama e quando usciràPercy Jackson e gli Dei dell’Olimpo tornerà con la stagione 3, ed ecco tutto ciò che sappiamo già al riguardo. cinefilos.it

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: la terza stagione arriverà quest’anno su Disney+ #PercyJacksonEGliDeiDellOlimpo #DisneyPlus #thinkmovies - facebook.com facebook

La terza stagione di Percy Jackson sarà rilasciata entro la fine dell’anno. x.com