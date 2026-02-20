Perché le dimissioni di Albanese non sono solo una questione di compatibilità col mandato Scrive Terzi
Francesca Albanese, Special rapporteur dell’Onu, ha scelto di rimanere in carica nonostante le pressioni di diversi governi, tra cui Francia e Germania, che le hanno chiesto di dimettersi. La sua posizione si è infiammata dopo alcune dichiarazioni forti sul conflitto in Palestina, che hanno sollevato dure critiche. Albanese afferma di essere bersaglio di attacchi per distrarre dall’attenzione sulla situazione in Palestina. La vicenda continua a far discutere nel mondo diplomatico.
Francesca Albanese, Special rapporteur dell’Onu – a fronte delle richieste di dimissioni di Francia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, e delle dichiarazioni di inadeguatezza molto nette anche dell’Italia, dopo le sue ennesime affermazioni oltraggiose su Israele – continua a sostenere di esser attaccata “per distogliere l’attenzione dalla Palestina”. Le argomentazioni di Albanese trovano il tempo che trovano, perché è lunga la lista di sue frasi e ragionamenti che tutto sono tranne che imparziali sulla questione. Ma dietro tale ricerca di alibi e l’atteggiamento sprezzante, vi è qualcosa di più.🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Perché se ci sono 5 squadre inglesi agli ottavi di Champions non è solo una questione di soldi
Leggi anche: Perché la Francia chiede le dimissioni di Albanese da relatrice OnuVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu; Francia: perché si dimettono i grandi dirigenti; Dimissioni choc al Dipartimento di Giustizia Usa: Slater lascia l'antitrust dopo lo scontro con Trump; La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese sulla base di una frase manipolata.
Francesca Albanese, comitato dell'Onu per le procedure speciali condanna la richiesta di dimissioni: Basata su disinformazioneLa richiesta di dimissioni della relatrice Onu per i palestinesi è basata su informazioni manipolate, scrivono gli esperti Onu ... tg.la7.it
Perché la Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese dall’OnuIl discorso di Francesca Albanese diventa un caso: la richiesta di dimissioni della Francia e la difesa della Relatrice Onu ... policymakermag.it
Chi scrive la storia è e sarà sempre rispettato. Ci sono, però, dei ma, caro Victor. Ancora oggi, insieme a Kvara, la città ti ricorda come l’eroe del terzo. E fa senz’altro piacere continuare a farlo. D’altronde, basta andare in giro per la città per scorgere ancora la t - facebook.com facebook
No stabilization without democratization in Venezuela. gcrl.org/no-stabilizati… "Il 3 gennaio, il #Venezuela è entrato in una nuova e fragile fase politica" scrive l'On. Armando Armas, già Presidente della Commissione Esteri dell’Assemblea Nazionale venezuel x.com