Francesca Albanese, Special rapporteur dell’Onu, ha scelto di rimanere in carica nonostante le pressioni di diversi governi, tra cui Francia e Germania, che le hanno chiesto di dimettersi. La sua posizione si è infiammata dopo alcune dichiarazioni forti sul conflitto in Palestina, che hanno sollevato dure critiche. Albanese afferma di essere bersaglio di attacchi per distrarre dall’attenzione sulla situazione in Palestina. La vicenda continua a far discutere nel mondo diplomatico.

Francesca Albanese, Special rapporteur dell’Onu – a fronte delle richieste di dimissioni di Francia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, e delle dichiarazioni di inadeguatezza molto nette anche dell’Italia, dopo le sue ennesime affermazioni oltraggiose su Israele – continua a sostenere di esser attaccata “per distogliere l’attenzione dalla Palestina”. Le argomentazioni di Albanese trovano il tempo che trovano, perché è lunga la lista di sue frasi e ragionamenti che tutto sono tranne che imparziali sulla questione. Ma dietro tale ricerca di alibi e l’atteggiamento sprezzante, vi è qualcosa di più.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché le dimissioni di Albanese non sono solo una questione di compatibilità col mandato. Scrive Terzi

Leggi anche: Perché se ci sono 5 squadre inglesi agli ottavi di Champions non è solo una questione di soldi

Leggi anche: Perché la Francia chiede le dimissioni di Albanese da relatrice Onu

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.