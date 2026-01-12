Il regime degli ayatollah sta morendo | ecco chi potrebbe prendere il comando a Teheran

L’attuale regime degli ayatollah in Iran sta attraversando una fase di crisi conclamata, con proteste diffuse e repressioni violente. Gli esperti concordano nel ritenere che questa potrebbe rappresentare la fine di un’epoca, aprendo la strada a possibili cambiamenti di leadership a Teheran. La situazione interna, combinata alle pressioni internazionali, rende il futuro politico del Paese ancora incerto.

Sull'Iran alle prese con proteste nelle strade represse nel sangue dalle forze governative, le valutazioni degli esperti sembrano attestarsi su un'opinione quasi unanime: quella attuale, dicono gli analisti, sembra ormai configurarsi come la fase finale del regime degli ayatollah, schiacciato da pressioni interne ed esterne, con la Casa Bianca pronta ad entrare in campo a sostegno dei manifestanti. La Repubblica Islamica oggi è un " regime zombie. La sua legittimità, la sua ideologia, la sua economia e i suoi leader sono morti o stanno morendo ", scrivono sull' Atlantic Karim Sadjadpour e Jack Goldstone aggiungendo che ciò che lo tiene in vita è l'uso della forza letale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il regime degli ayatollah sta morendo": ecco chi potrebbe prendere il comando a Teheran Leggi anche: In Iran dilagano le proteste contro il regime degli ayatollah e Trump avverte Khamenei: “Se userete la forza sui civili, colpiremo Teheran con forza inaudita” Leggi anche: Proteste antigovernative in Iran, Teheran accusa Usa e Israele ma Trump rilancia: “L’Ayatollah potrebbe lasciare” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il regime degli ayatollah sta morendo: ecco chi potrebbe prendere il comando a Teheran; Proteste Iran, spari su folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Rubina Arminiam uccisa durante le proteste in Iran: la studentessa 23enne «colpita alla testa da un proiettile». La rivolta, le minacce degli ayatollah, le vittime: cosa sta succedendo in Iran - Il regime risponde con la repressione totale e affida l’ordine ai Guardiani della Rivoluzione. avvenire.it

Regime in crisi. Gli ayatollah temono il peggio, muovono i familiari in Russia - Secondo fonti libanesi ad esempio perfino Abbas Araqchi, ministro degli Esteri della Repubblica Islamica, si sarebbe recato in Libano per trasferire sua ... huffingtonpost.it

Caos Iran, maxi rivolta contro regime degli Ayatollah/ Grande Bazar, carovita e studenti: cosa sta succedendo - Caos in Iran, cos'è successo e come è nata la protesta del Grande Bazar: “a morte Khamenei”, il regime degli Ayatollah sempre più a rischio ... ilsussidiario.net

In Iran, in queste ore, un popolo sta gridando una cosa semplice e potentissima: libertà. Di fronte a queste proteste, il regime degli ayatollah risponde come sempre: con la paura, con la violenza, con la repressione sanguinaria. Un potere teocratico che preten - facebook.com facebook

Iran, piazze frammentate e regime compatto: il crollo degli Ayatollah non è vicino x.com

