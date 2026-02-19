A Firenze, il Campanile di Giotto inizia un grande intervento di restauro che durerà quattro anni. Questa è la prima volta che l’edificio viene completamente rinnovato, senza interrompere l’apertura ai visitatori. Durante i lavori, verranno riparate le crepe e rinforzate le parti più danneggiate. Le imprese coinvolte utilizzeranno tecniche innovative per preservare i dettagli artistici originali. I turisti potranno ammirare ancora una volta la bellezza del campanile, che continuerà a dominare la piazza. Il cantiere è già partito e proseguirà fino al 2030.

Firenze, 19 febbraio 2026 – Per la prima volta nella sua storia il Campanile di Giotto verrà restaurato interamente. Dal 9 marzo prenderà il via un intervento destinato a durare 4 anni, per un costo di oltre 7 milioni di euro interamente finanziato dall’ Opera di Santa Maria del Fiore. È quanto ha annunciato l'ente che ha fatto il punto sui cantieri in partenza e quelli già in corso, tra cui i lavori sul Collegio Eugeniano e sul Museo dell'Opera del Duomo. "Un investimento totale di oltre 60 milioni di euro – ha spiegato il presidente dell'Opera Luca Bagnoli – per gli interventi su questi tre edifici". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Firenze, al via il maxi restauro del Campanile di Giotto: 4 anni di lavori (senza chiusure)

Truffa da 30 milioni all’ente che gestisce Duomo di Firenze, Battistero e Campanile di Giotto: 9 fermiUna maxi truffa da 30 milioni di euro ai danni dell'ente che gestisce il Duomo di Firenze, il Battistero e il Campanile di Giotto, ha portato all'arresto di nove persone.

