Welfare e parità di genere Un premio a CavaRei
L’impresa sociale CavaRei è stata insignita della menzione speciale per il sociale nell’ambito della tappa bolognese del Premio Women Value Company – Intesa Sanpaolo, riconoscimento dedicato alle realtà che si distinguono per l’impegno nella parità di genere, nel welfare aziendale e nell’inclusione. La menzione (assegnata nel corso di una cerimonia a Palazzo Pepoli a Bologna) premia il contributo di CavaRei nel migliorare il benessere delle persone attraverso progetti innovativi di inclusione lavorativa e comunitaria. "Questo riconoscimento – è il commento di Maurizia Squarzi, presidente di CavaRei – ci trova emozionate, orgogliose e onorate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
