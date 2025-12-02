Passeggiata Teatralizzata ' Viaggio a Napoli' con Tombola

Napolitoday.it | 2 dic 2025

Passeggiata Teatralizzata Viaggio a Napoli con Tombolaincontro con Pulcinella, la fattucchiera e le commariVENERDI' 26 DICEMBRE 2025ore 18:30costo TICKET  € 12,00GIOCA A TOMBOLA PASSEGGIANDO!ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata info 3387981020possibilità di prenotare il pranzo spettacolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

