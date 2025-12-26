Il Rapporto Macrotrends tra l’era dell’AI ubiqua e la nuova governance dello spazio

Riproponiamo il testo Di Maddalena Binda, del comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato il 5 dicembre 2025. Harvard Business Review Italia ha pubblicato l’analisi delle tendenze più significative dei prossimi anni. Un manuale per supportare i leader e le imprese a “competere in un mondo diviso”. “Oggi prevale un sentimento generale di inquietudine, se non di ansia o di paura, rispetto alle manifestazioni del ‘grande disordine’ che caratterizza il nostro tempo. I grandi equilibri politici mondiali sono turbati da conflitti attuali, ma anche potenziali, di vasta portata, né mancano punti di crisi più localizzati”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

