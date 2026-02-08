Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza si sono seduti davanti alle telecamere per parlare della nuova serie targata Netflix, prodotta da Matteo Rovere. Gli attori vogliono rompere gli stereotipi di un mondo spesso dominato dal maschilismo, mostrando un volto diverso e più inclusivo. Durante l’intervista, hanno raccontato le sfide di interpretare ruoli che puntano a cambiare le consuetudini e a portare nuove prospettive sul set.

Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza cercano il riscatto nella nuova serie Netflix prodotta da Matteo Rovere. Motori, adrenalina e rapporti familiari complicati: questo è Motorvalley, la serie Netflix diretta da Matteo Rovere che, a distanza di 10 anni da Veloce come il vento, torna a raccontare una storia che parla del mondo delle corse così come di percorsi umani difficili. Le vicende narrano le sfide sportive e personali di Arturo Benini, Elena Dionisi e Blu Venturi: tre individui diversi e fragili che inizieranno a collaborare per portare alla ribalta la neonata scuderia SC1. Una scommessa complicata e altamente rischiosa che cambierà per sempre le vite in gioco, tramutandosi in una sfida ad alta tensione con il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Motorvalley, intervista al cast "Rompiamo gli stereotipi di un genere maschilista"

