Minacce di morte e violenze continue | divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 45enne

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza della Procura della Repubblica di Patti nei confronti di un uomo indagato per maltrattamenti nei confronti dell’ex coniuge, a seguito di numerose segnalazioni da parte della donna.Il provvedimento, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Minacce di morte e violenze continue: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 45enne

