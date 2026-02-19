Palermo vs Sudtirol ventiseiesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Palermo affronta il Sudtirol nella ventiseiesima giornata di Serie B 20252026. La causa è la corsa per la promozione, con i siciliani che cercano punti fondamentali per salire in classifica. Il match si svolge allo stadio Renzo Barbera, dove i padroni di casa puntano a consolidare la loro posizione. Entrambe le squadre hanno mostrato ottima forma nelle ultime settimane, rendendo questa sfida molto attesa dai tifosi. La partita inizia alle 15,30 e sarà trasmessa su Sky Sport.

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I siciliani sono in corsa per la promozione, mentre gli altoatesini in forma playoff. Palermo vs Sudtirol si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Barbera. PALERMO VS SUDTIROL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero sono a ridosso della vetta e fiutano la grande occasione per avvicinare la promozione diretta. La vittoria contro l'Entella ha alimentato ancor di più le ambizioni della squadra di Inzaghi, che ora vuole confermare il trend positivo in casa dove è una macchina perfetta. Gli altoatesini navigano intorno alla metà classifica ma soprattutto reduci da un filotto di risultati d'oro che inducono a pensare ai playoff.