Operaio 21enne in nero morto schiacciato da un carrello | 4 indagati

Angelo Giardina, un operaio di 21 anni di Canicattì, è morto il 28 giugno 2024 sotto un carrello che lo ha schiacciato. La sua morte è stata causata da un incidente sul lavoro in cui il giovane lavorava senza contratto regolare. Le autorità hanno iscritto quattro persone nel registro degli indagati, sospettate di aver contribuito alla sua morte. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. La procura continua le indagini per chiarire le responsabilità.

In tre sono accusati di omicidio colposo per numerose violazioni della normativa sulla sicurezza, alla quarta persona viene contestato di avere fatto sparire il mezzo dopo il sequestro Sono quattro gli indagati per la morte di Angelo Giardina, il 21enne di Canicattì rimasto ucciso il 28 giugno 2024 in un incidente sul lavoro. Il giovane fu travolto dal muletto che stava manovrando all'interno dell'area di una ditta di movimento terra per la quale prestava attività senza regolare assunzione. La Procura di Agrigento, con il pubblico ministero Elettra Consoli, ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini ai proprietari e gestori di fatto dell'impresa.